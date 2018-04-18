Кузнецова предложила законодательно ввести понятие «внутришкольный учёт» 

В России необходимо изучить вопрос о введении в законодательство понятия «внутришкольный учёт». Об этом заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, передаёт РИА «Новости».
Она отметила, что мальчик в Башкирии, который напал на учеников и учителя в школе, «стоял на внутришкольном учёте». «Как работать с этим, когда не введено ни в одном законодательстве понятие, что такое „внутришкольный учёт“? И как правильно с этим работать», — сказала Кузнецова.
Сегодня 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака, зайдя в класс, где находились его одноклассники, порезал ножом руку одной из учениц, а также ранил учителя. Далее он совершил поджог с помощью принесённого с собой горючего и нанёс ножевое ранение сам себе.