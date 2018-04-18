Власти Москвы отодвинут фан-зону на ЧМ-2018 от МГУ

«Со студентами Аркадий Владимирович (Дворкович. — RNS) провел встречу. Я там присутствовал. Мы внесли максимум изменений, чтобы отодвинуть фан-зону от здания МГУ. Вокруг самой фан-зоны ничего не будет происходить», — ответил он на соответствующий вопрос RNS.

По его словам, также было принято решение о перекрытии территории университета.

«Территория МГУ будет перекрыта. Доступ будет осуществляться со стороны Университетского проспекта и улицы Косыгина. Движение автомобилей по территории университета будет открыто только для сотрудников МГУ», — сказал Гуляев.

Он подчеркнул, что в вечернее время на территории фан-зоны будет действовать режим тишины.

«Вечером, после 23.00 будет действовать режим тишины», — отметил глава департамента.

Он также исключил возможность столкновения болельщиков в фан-зоне.

«Они невозможны. На фан-зонах будут работать сотрудники ЧОПов, Росгвардии и полиции», — подчеркнул Гуляев.

Глава ведомства уточнил, что создание зоны для болельщиков начнётся 10 мая.

Вместе с тем Гуляев заверил, что экзамены в МГУ не будут перенесены в связи с проведением ЧМ-2018.

«Переноса экзаменов в МГУ не будет. Это слова ректора. Также не будет никаких запретов на работу лабораторий», — подытожил глава столичного департамента.

Фан-зоны в городах-организаторах ЧМ 2018 будут работать в течение всего турнира. В Москве фан-зона будет организована на Воробьевых горах.