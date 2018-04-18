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Власти Москвы отодвинут фан-зону на ЧМ-2018 от МГУ
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Власти Москвы отодвинут фан-зону на ЧМ-2018 от МГУ 

Rambler News Service 2 часа назад
Власти Москвы приняли решение отодвинуть фан-зону, организованную на время проведения Чемпионата мира по футболу, от здания Московского государственного университета, сказал журналистам руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
«Со студентами Аркадий Владимирович (Дворкович. — RNS) провел встречу. Я там присутствовал. Мы внесли максимум изменений, чтобы отодвинуть фан-зону от здания МГУ. Вокруг самой фан-зоны ничего не будет происходить», — ответил он на соответствующий вопрос RNS.
По его словам, также было принято решение о перекрытии территории университета.
«Территория МГУ будет перекрыта. Доступ будет осуществляться со стороны Университетского проспекта и улицы Косыгина. Движение автомобилей по территории университета будет открыто только для сотрудников МГУ», — сказал Гуляев.
Он подчеркнул, что в вечернее время на территории фан-зоны будет действовать режим тишины.
«Вечером, после 23.00 будет действовать режим тишины», — отметил глава департамента.
Он также исключил возможность столкновения болельщиков в фан-зоне.
«Они невозможны. На фан-зонах будут работать сотрудники ЧОПов, Росгвардии и полиции», — подчеркнул Гуляев.
Глава ведомства уточнил, что создание зоны для болельщиков начнётся 10 мая.
Вместе с тем Гуляев заверил, что экзамены в МГУ не будут перенесены в связи с проведением ЧМ-2018.
«Переноса экзаменов в МГУ не будет. Это слова ректора. Также не будет никаких запретов на работу лабораторий», — подытожил глава столичного департамента.
Фан-зоны в городах-организаторах ЧМ 2018 будут работать в течение всего турнира. В Москве фан-зона будет организована на Воробьевых горах.
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