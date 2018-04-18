На Ямале школьнице заплатили за неудачный урок физкультуры

В Красноселькупском районе прокуратура обязала компенсировать 12-летней школьнице моральный вред, полученный в результате травмы.

По информации прокуратуры ЯНАО, в декабре прошлого года девочка занималась на уроке физической культуры в школе «Радуга» и упала с гимнастической перекладины. Учащаяся получила закрытый перелом левой лучевой кости. Выяснили, что в момент падения педагога рядом не было, она занималась без присмотра.

По представлению прокуратуры, директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. По обращению прокурора несовершеннолетней компенсировали моральный вред на сумму 40 тыс. рублей. Деньги перечислены законному представителю ребенка.

Кроме того, по ходатайству прокурора суд в целях недопущения подобных нарушений вынес в адрес управления образования администрации района частное определение, которое рассмотрено и удовлетворено.