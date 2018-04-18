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Кузнецова призвала ввести в законодательство понятие «внутришкольный учет»
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Кузнецова призвала ввести в законодательство понятие «внутришкольный учет» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мальчик, который напал в школе Стерлитамака в Башкирии на учеников и учителя, стоял на внутришкольном учете, однако в законе не прописано это понятие, и остаются вопросы, как с таким учетом работать, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Как работать с этим, когда не введено ни в одном законодательстве понятие, что такое внутришкольный учет? И как правильно с этим работать", — сказала Кузнецова в среду в ходе заседания Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.
Кузнецова подчеркнула, что мальчик в Башкирии, который напал на учеников и учителя в школе, «стоял на внутришкольном учете».
По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес ножевое ранение. Представитель комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак ранее сообщил РИА Новости, что подросток не состоял на учете в правоохранительных органах.
Кадры с места ЧП в Стерлитамаке, где школьник устроил поножовщину
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