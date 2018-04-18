Кузнецова призвала ввести в законодательство понятие «внутришкольный учет»

"Как работать с этим, когда не введено ни в одном законодательстве понятие, что такое внутришкольный учет? И как правильно с этим работать", — сказала Кузнецова в среду в ходе заседания Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Кузнецова подчеркнула, что мальчик в Башкирии, который напал на учеников и учителя в школе, «стоял на внутришкольном учете».

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес ножевое ранение. Представитель комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак ранее сообщил РИА Новости, что подросток не состоял на учете в правоохранительных органах

Кадры с места ЧП в Стерлитамаке, где школьник устроил поножовщину