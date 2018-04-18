Московский международный салон образования открылся на ВДНХ

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Московский международный салон образования (ММСО) открылся в среду в 75-м павильоне ВДНХ.

Выставку открыл «Кубок ММСО-2018», который стартовал в 10.00 мск. В рамках салона, который будет работать в Москве до 21 апреля, будут организованы различные тренинги и секции: по профориентации, дополнительному и инклюзивному образованию, высшей, средней и начальной школе, а также дошкольному периоду обучения. Участники обсудят также региональную стратегию развития ММСО, обучения в эпоху цифровой экономики и свободу выбора в образовании.