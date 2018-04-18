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Московский международный салон образования открылся на ВДНХ
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Московский международный салон образования открылся на ВДНХ 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Московский международный салон образования (ММСО) открылся в среду в 75-м павильоне ВДНХ.
Выставку открыл «Кубок ММСО-2018», который стартовал в 10.00 мск. В рамках салона, который будет работать в Москве до 21 апреля, будут организованы различные тренинги и секции: по профориентации, дополнительному и инклюзивному образованию, высшей, средней и начальной школе, а также дошкольному периоду обучения. Участники обсудят также региональную стратегию развития ММСО, обучения в эпоху цифровой экономики и свободу выбора в образовании.
В рамках салона пройдет министерский форум «Цель устойчивого развития 4: глобальный диалог по вопросам применения ИКТ в образовании», организованный совместно институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании и министерством образования и науки РФ. В нем примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович, руководитель отдела по ИКТ в образовании профильного сектора ЮНЕСКО Миао Фенгчунь.
Также в работе салона примут участие советник первого заместителя руководителя администрации президента РФ Камиль Исхаков, советник отдела по вопросам национальных отношений и взаимодействия с религиозными объединениями департамента культуры правительства РФ Алексей Зенько, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Саргылана Брызгалова, представители крупнейших московских и региональных вузов России и эксперты в области образования.
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