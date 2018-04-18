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САФУ летом проведет международную школу по истории освоения Арктики
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САФУ летом проведет международную школу по истории освоения Арктики 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 18 апреля. Северный Арктический федеральный университет, расположенный в Архангельске, готовит летнюю международную школу, посвященную истории освоения Арктического региона. Планируется, что лекции для студентов прочитают преподаватели из России, Норвегии, Финляндии, Канады, сообщила в среду ТАСС ректор САФУ Елена Кудряшова.
"Летом этого года у нас пройдет ряд международных летних школ, в том числе по истории развития Арктики. Эта школа стартует в июле, приглашены все заинтересованные историки, студенты старших курсов, аспиранты, кто интересуется историей Арктики. Мы надеемся, что кроме российских преподавателей в проекте будут участвовать ученые из разных стран: Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада. Курсы будут и на русском, и на английском языке", — рассказала Кудряшова.
По ее словам, сейчас университет принимает заявки от тех, кто желает пройти обучение в летней школе. Ректор подчеркнула, что курс вызвал интерес со стороны партнеров университета из Китая, Южной Кореи, стран Северной Европы и Канады.
"Сейчас Арктика чрезвычайно интересна для многих государств, и каждое арктическое государство пишет свою историю освоения арктических территорий. Здесь очень важно доказать и показать, что Россия первой осваивала материки, архипелаги и мореплавание в высоких широтах. И у нас на то есть конкретные исторические данные, факты, начиная с российских поморов, системной работы императорского двора, легендарных советских арктических экспедициях и заканчивая сегодняшними исследователями Арктики", — пояснила цель организации школы Кудряшова.
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