САФУ летом проведет международную школу по истории освоения Арктики

"Летом этого года у нас пройдет ряд международных летних школ, в том числе по истории развития Арктики. Эта школа стартует в июле, приглашены все заинтересованные историки, студенты старших курсов, аспиранты, кто интересуется историей Арктики. Мы надеемся, что кроме российских преподавателей в проекте будут участвовать ученые из разных стран: Норвегия, Швеция , Финляндия, Канада. Курсы будут и на русском, и на английском языке", — рассказала Кудряшова.

По ее словам, сейчас университет принимает заявки от тех, кто желает пройти обучение в летней школе. Ректор подчеркнула, что курс вызвал интерес со стороны партнеров университета из Китая Южной Кореи , стран Северной Европы и Канады.

"Сейчас Арктика чрезвычайно интересна для многих государств, и каждое арктическое государство пишет свою историю освоения арктических территорий. Здесь очень важно доказать и показать, что Россия первой осваивала материки, архипелаги и мореплавание в высоких широтах. И у нас на то есть конкретные исторические данные, факты, начиная с российских поморов, системной работы императорского двора, легендарных советских арктических экспедициях и заканчивая сегодняшними исследователями Арктики", — пояснила цель организации школы Кудряшова.