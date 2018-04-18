Ещё
Васильева назвала сотрудничество с ЮНЕСКО одним из приоритетов Минобрнауки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Васильева назвала сотрудничество с ЮНЕСКО одним из приоритетов Минобрнауки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Одним из основных приоритетов России и министерства образования и науки является всесторонне сотрудничество с ЮНЕСКО, заявила министр образования и науки Ольга Васильева на открытии московского международного салона образования.
Она отметила, что современный мир переживает стремительные трансформации, в связи с этим образование играет все большую роль, которая помогает обществу адаптироваться к постоянным изменениям.
"Фундаментальный вклад в эти изменения вносит деятельность Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Именно поэтому одним из основных приоритетов России в целом и министерства образования и науки в частности на международном направлении является всестороннее сотрудничество с ЮНЕСКО", — сказала Васильева.
По ее словам, министерство всецело разделяет идеи организации по укреплению мира и безопасности путем расширения гуманитарного сотрудничества стран в различных областях.
"Сегодня как никогда необходима созидательная, объединительная повестка, основанная на балансе интересов, учете и уважении культурного многообразия. Сделать мы это можем лишь сообща, объединив усилия", — подчеркнула министр.
По ее словам, в общих интересах РФ и ЮНЕСКО — сконцентрировать усилия на таких направлениях, как дошкольное и профессиональное образование, создание инклюзивной среды учебных заведений и подготовка учителей на всех уровнях образования. Она также добавила, что особая роль в этом процессе принадлежит эффективному применению инновационных технологий образования.
РИА Новости: последние новости
Детей из школы в Стерлитамаке эвакуировали в гимназию Студентам, обучающимся за рубежом, помогут трудоустроиться в России В России почти 40 тысяч школ напишут ВПР по русскому языку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии271
США разместили в Греции ядерное оружие342
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти39
Засосало насмерть60
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение