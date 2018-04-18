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Васильева назвала приоритет Минобрнауки
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Васильева назвала сотрудничество с ЮНЕСКО одним из приоритетов Минобрнауки 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Одним из основных приоритетов России и министерства образования и науки является всесторонне сотрудничество с ЮНЕСКО, заявила министр образования и науки Ольга Васильева на открытии московского международного салона образования.
Она отметила, что современный мир переживает стремительные трансформации, в связи с этим образование играет все большую роль, которая помогает обществу адаптироваться к постоянным изменениям.
"Фундаментальный вклад в эти изменения вносит деятельность Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Именно поэтому одним из основных приоритетов России в целом и министерства образования и науки в частности на международном направлении является всестороннее сотрудничество с ЮНЕСКО", — сказала Васильева.
По ее словам, министерство всецело разделяет идеи организации по укреплению мира и безопасности путем расширения гуманитарного сотрудничества стран в различных областях.
"Сегодня как никогда необходима созидательная, объединительная повестка, основанная на балансе интересов, учете и уважении культурного многообразия. Сделать мы это можем лишь сообща, объединив усилия", — подчеркнула министр.
По ее словам, в общих интересах РФ и ЮНЕСКО — сконцентрировать усилия на таких направлениях, как дошкольное и профессиональное образование, создание инклюзивной среды учебных заведений и подготовка учителей на всех уровнях образования. Она также добавила, что особая роль в этом процессе принадлежит эффективному применению инновационных технологий образования.
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