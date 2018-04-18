В Севастополе создают детский технопарк «Кванториум» за 60 миллионов

Стоимость создаваемого детского технопарка «Кванториум» в Севастополе оценивается в 60 млн рублей.

В 2018 году планируется открыть более 30 таких образовательных центров в 25 регионах России . Общая сумма федеральной поддержки регионам составила 2 млрд рублей. В Севастополе детский технопарк буден создан на базе учебного корпуса ГБОУ Общеобразовательной школы-интернат № 4, где ранее располагалась станция юных техников. Уже объявлен конкурс на реконструкцию здания, выделено 60 млн рублей на создание технопарка.

«Это не технопарк в чистом виде, конечно, то есть это не генерация бизнеса, а образовательный центр для детей школьного возраста, — уточнил Иван Кусов . — Будут созданы учебные классы, насыщенные оборудованием, где будут применяться специальные методики проектной работы. По сути, это дополнительное образование для детей всего города. Можно будет записаться в секцию и приобщиться к профессиям будущего».

Каждый город может выбрать несколько тематических направлений — «квантов» — для работы центра. Севастополь уже определился с основной тематикой технопарка: здесь будут изучать робототехнику, IT, геологию и журналистику. Классы предполагают, прежде всего, исследовательскую работу учащихся. Например, для медиакванта создадут рабочую журналистскую студию.