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В Севастополе создают детский технопарк «Кванториум» за 60 миллионов
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В Севастополе создают детский технопарк «Кванториум» за 60 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стоимость создаваемого детского технопарка «Кванториум» в Севастополе оценивается в 60 млн рублей.
В 2018 году планируется открыть более 30 таких образовательных центров в 25 регионах России. Общая сумма федеральной поддержки регионам составила 2 млрд рублей. В Севастополе детский технопарк буден создан на базе учебного корпуса ГБОУ Общеобразовательной школы-интернат № 4, где ранее располагалась станция юных техников. Уже объявлен конкурс на реконструкцию здания, выделено 60 млн рублей на создание технопарка.
«Это не технопарк в чистом виде, конечно, то есть это не генерация бизнеса, а образовательный центр для детей школьного возраста, — уточнил Иван Кусов. — Будут созданы учебные классы, насыщенные оборудованием, где будут применяться специальные методики проектной работы. По сути, это дополнительное образование для детей всего города. Можно будет записаться в секцию и приобщиться к профессиям будущего».
Каждый город может выбрать несколько тематических направлений — «квантов» — для работы центра. Севастополь уже определился с основной тематикой технопарка: здесь будут изучать робототехнику, IT, геологию и журналистику. Классы предполагают, прежде всего, исследовательскую работу учащихся. Например, для медиакванта создадут рабочую журналистскую студию.
Проект создания новой модели дополнительного образования детей — детских технопарков «Кванториум» — инициирован президентом России Владимиром Путиным и поручен для реализации Агентству стратегических инициатив.
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