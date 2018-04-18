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Репетитор придумала «крайне изощренный» метод списывания и попалась
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Репетитор придумала «крайне изощренный» метод списывания и попалась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Сингапуре репетитору грозит тюрьма за то, что она помогала школьникам списывать на вступительных экзаменах. Об этом сообщило издание Bangkok Post.
Репетитора Тан Жиа Ян (Tan Jia Yan) признали виновной в том, что она помогла нескольким школьникам сдать экзамен нечестными способами. Суд назвал их «крайне изощренными»: они связывались через видеозвонки и общались через микронаушник телесного цвета.
Ян приходила на экзамен в качестве абитуриента, фотографировала листы с экзаменационными заданиями на телефон, спрятанный на груди, и отправляла коллегам в офис. Те решали их и сообщали ответы школьникам через микронаушники.
Суд обвинил ее в 27 случаях незаконной помощи студентам. 32-летней женщине грозит до трех лет тюремного заключения и штраф. Ее коллеги также предстали перед судом, однако сейчас оспаривают судебное решение. Сообщается, что репетиторское агентство обещало родителям вернуть деньги в случае, если школьники не сдадут вступительные экзамены в институт.
Частное репетиторство широко распространено в Сингапуре: родители готовы заплатить до 700 сингапурских долларов (около 33 тысяч рублей) за четыре занятия.
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