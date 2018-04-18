Ещё
Гёте-Институт приглашает на Московский международный салон образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гёте-Институт приглашает на Московский международный салон образования 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В этом году на ВДНХ в пятый раз пройдет крупнейшее событие в сфере образования в России.
Открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий вновь станет площадкой для профессиональной дискуссии и обмена мнениями между всеми участниками образовательного процесса. Гёте-Институт Обручевского района приглашает всех заинтересованных граждан на свой стенд (АF-18.1 в зале «А»), на котором сотрудники языкового отдела расскажут об образовательных проектах, курсах и экзаменах по немецкому языку и представят возможности сотрудничества в области образования в России.
Обручевский меридиан: последние новости
Заключительный День открытых дверей прошел перед началом приемной кампании В Обручевском районе стартовала конференция Словацкие русисты прошли повышение квалификации в Обручевском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии271
США разместили в Греции ядерное оружие342
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти39
Засосало насмерть60
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение