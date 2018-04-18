Гёте-Институт приглашает на Московский международный салон образования

В этом году на ВДНХ в пятый раз пройдет крупнейшее событие в сфере образования в России

Открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий вновь станет площадкой для профессиональной дискуссии и обмена мнениями между всеми участниками образовательного процесса. Гёте-Институт Обручевского района приглашает всех заинтересованных граждан на свой стенд (АF-18.1 в зале «А»), на котором сотрудники языкового отдела расскажут об образовательных проектах, курсах и экзаменах по немецкому языку и представят возможности сотрудничества в области образования в России.