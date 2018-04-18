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Глава Башкирии обратил внимание на необходимость борьбы с опасными группами в соцсетях
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Глава Башкирии обратил внимание на необходимость борьбы с опасными группами в соцсетях 

ТАСС 1 час назад
УФА, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов после инцидента с нападением в школе Стерлитамака обратил особое внимание на необходимость борьбы с опасными группами в социальных сетях, в которых зарегистрированы несовершеннолетние. Об этом сообщает его пресс-служба.
"С развитием информационных технологий в интернете появились группы детей, ориентированные в том числе на совершение проступков, подобных сегодняшнему, на суицидальное поведение, уголовную атрибутику. Таких сообществ много, и детей, зарегистрированных в этих сообществах, тоже много. Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны. У властных структур, учительского коллектива не только вашей школы, но и всей республики появляются новые вызовы, новые риски, мы должны быть к ним готовы", — цитирует пресс-служба слова Хамитова.
Как сообщалось, Рустэм Хамитов на оперативном совещании в школе № 1 в Стерлитамаке дал поручение усилить пропускной режим во всех школах региона. Также он поручил начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить учебные занятия.
Глава республики также отметил слаженные действия учителей, которые оперативно организовали эвакуацию учащихся, а также работу экстренных служб, которые прибыли на место трагедии за несколько минут. После этого Хамитов отправился в больницу, чтобы встретиться с пострадавшими.
Как сообщалось, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы доставили четверых пострадавших.
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