Ректор БГПУ: в 70% сельских школ Башкирии сверхмедленный интернет 

В 70% сельских школ скорость интернета доходит до 5 мегабит в секунду, его хватает лишь на открытие вордовского документа. Об этом сообщил ректор Башкирского госпедуниверситета Раиль Асадуллин.
Он сообщил депутатам Комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике сводную информацию рабочей группы, четыре месяца изучавшей проблему повышения качества обучения в сельских школах (они составляют 71% от общего количества школ Башкирии). По словам Раиля Асадуллина, качество знаний сельских школьников можно повысить с помощью нескольких мер, и самое эффективное — электронное образование, но для этого в школах нет условий.
«Во всех школах есть компьютеры, подведен интернет, но в основном они служат как пишущие машинки, — сказал Раиль Мирваевич. — Интернет медленный, позволяет открыть только текст, аудио— и видеофайлы вообще не грузит. С такой скоростью невозможно проводить онлайн-уроки, видеоконференции. Нужно 100 мегабит. Есть школы, где на плакатах учат, как пользоваться компьютером и интернетом!»
Скорость интернета в сельских малокомплектных школах пяти районов:
менее 1 Мб/сек. — в 13 школах, это 26%
1-5 Мб/сек. — в 22 школах, это 44%
6-10 Мб/сек. — в 2 школах, это 4%
более 10 Мб/сек. — в 7 школах, это 14%