Ректор БГПУ: в 70% сельских школ Башкирии сверхмедленный интернет

В 70% сельских школ скорость интернета доходит до 5 мегабит в секунду, его хватает лишь на открытие вордовского документа. Об этом сообщил ректор Башкирского госпедуниверситета Раиль Асадуллин.

Он сообщил депутатам Комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике сводную информацию рабочей группы, четыре месяца изучавшей проблему повышения качества обучения в сельских школах (они составляют 71% от общего количества школ Башкирии ). По словам Раиля Асадуллина, качество знаний сельских школьников можно повысить с помощью нескольких мер, и самое эффективное — электронное образование, но для этого в школах нет условий.

«Во всех школах есть компьютеры, подведен интернет, но в основном они служат как пишущие машинки, — сказал Раиль Мирваевич. — Интернет медленный, позволяет открыть только текст, аудио— и видеофайлы вообще не грузит. С такой скоростью невозможно проводить онлайн-уроки, видеоконференции. Нужно 100 мегабит. Есть школы, где на плакатах учат, как пользоваться компьютером и интернетом!»

Скорость интернета в сельских малокомплектных школах пяти районов:

менее 1 Мб/сек. — в 13 школах, это 26%

1-5 Мб/сек. — в 22 школах, это 44%

6-10 Мб/сек. — в 2 школах, это 4%

более 10 Мб/сек. — в 7 школах, это 14%