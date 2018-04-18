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В Госдуме отметили укрепление сотрудничества с Минобрнауки
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В Госдуме отметили укрепление сотрудничества с Минобрнауки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудничество Комитета Госдумы по образованию и науке и Минобрнауки укрепляется и будет ещё более плодотворным. Об этом заявил заместитель председателя комитета Борис Чернышёв, открывая заседание Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся.
«Я рад, что наш экспертный совет открылся на площадке Московского международного салона образования. Я также хочу поблагодарить Минобрнауки, которое всё больше идёт с нами на контакт, что говорит о готовности органа исполнительной власти к совместной работе», — сказал он.
По словам депутата, сотрудничество Госдумы и Минобрнауки будет способствовать выработке качественных законопроектов по улучшению российского образования.
«Ко мне обращается множество избирателей, связанных с образовательной сферой, с различными предложениями и проблемами. Вместе с министерством мы можем разрабатывать действительно качественные законопроекты для того, чтобы решить эти проблемы и не обмануть доверие людей», — сказал Чернышёв.
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