В Госдуме отметили укрепление сотрудничества с Минобрнауки

Сотрудничество Комитета Госдумы по образованию и науке и Минобрнауки укрепляется и будет ещё более плодотворным. Об этом заявил заместитель председателя комитета Борис Чернышёв , открывая заседание Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся.

«Я рад, что наш экспертный совет открылся на площадке Московского международного салона образования. Я также хочу поблагодарить Минобрнауки, которое всё больше идёт с нами на контакт, что говорит о готовности органа исполнительной власти к совместной работе», — сказал он.

По словам депутата, сотрудничество Госдумы и Минобрнауки будет способствовать выработке качественных законопроектов по улучшению российского образования.

«Ко мне обращается множество избирателей, связанных с образовательной сферой, с различными предложениями и проблемами. Вместе с министерством мы можем разрабатывать действительно качественные законопроекты для того, чтобы решить эти проблемы и не обмануть доверие людей», — сказал Чернышёв.