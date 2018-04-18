Минпромторг и Минобрнауки укрепят сотрудничество в вопросе профориентации школьников

Сотрудничество образования и промышленности необходимо, чтобы российские школьники были востребованы в новом технологическом мире, заявила заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова на Московском международном салоне образования.

«Сегодня в России проживают 29 миллионов школьников. Если мы хотим, чтобы они были востребованы в будущем, мы должны развивать сотрудничество промышленности и образования. Если мы продолжим двигаться вместе с Минобрнауки, то качество подготовки будущих кадров значительно повысится», — сказала она.

По словам замминистра, ведомство уже десятый раз организует стажировки для студентов со всей России для того, чтобы не только помочь молодёжи определиться с будущей профессией, но и услышать их требования и рекомендации.

«Около 400 студентов со всех регионов приходят к нам на стажировки. Общение с ними позволяет нам понять, чего они ждут и чего хотят, а ребята, в свою очередь, делают первые шаги в области промышленности и определяются нужно ли им это», — сказала она.