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Минпромторг и Минобрнауки укрепят сотрудничество в вопросе профориентации школьников
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Минпромторг и Минобрнауки укрепят сотрудничество в вопросе профориентации школьников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудничество образования и промышленности необходимо, чтобы российские школьники были востребованы в новом технологическом мире, заявила заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова на Московском международном салоне образования.
«Сегодня в России проживают 29 миллионов школьников. Если мы хотим, чтобы они были востребованы в будущем, мы должны развивать сотрудничество промышленности и образования. Если мы продолжим двигаться вместе с Минобрнауки, то качество подготовки будущих кадров значительно повысится», — сказала она.
По словам замминистра, ведомство уже десятый раз организует стажировки для студентов со всей России для того, чтобы не только помочь молодёжи определиться с будущей профессией, но и услышать их требования и рекомендации.
«Около 400 студентов со всех регионов приходят к нам на стажировки. Общение с ними позволяет нам понять, чего они ждут и чего хотят, а ребята, в свою очередь, делают первые шаги в области промышленности и определяются нужно ли им это», — сказала она.
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