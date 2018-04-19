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«Медвежья лапа», поза и пачат. Традиционные блюда мордовской кухни
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«Медвежья лапа», поза и пачат. Традиционные блюда мордовской кухни 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
САРАНСК, 19 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Коренное население Республики Мордовии — мокша и эрзя. Говорят они на схожих языках, входящих в финно-угорскую группу, что делает их дальними родственниками финнов и венгров. Однако кухня у них особенная, ни на что не похожая, со своими кулинарными тонкостями. РИА Новости рекомендует всем, кто побывает в Саранске на матчах чемпионата мира по футболу — 2018, не упустить шанс попробовать традиционные мордовские блюда.
Медвежья лапа
У мордовцев есть легенда. В стародавние времена женихи, прежде чем взять невесту в жены, должны были доказать, что они — настоящие мужчины и достойны своей избранницы. Для этого молодые люди ходили в лес на медведя и в качестве свидетельства подвига приносили на свадебный стол медвежью лапу.
"Медвежья лапа" — традиционное блюдо мордовской кухни
Медведи в Мордовии занесены в Красную книгу, их осталось крайне мало, поэтому «медвежью лапу» готовят из других продуктов. И не только на свадьбу.
Рецепт такой. Берут телячью печень, свинину, сухарики и лук. Все это смазывают яйцом, обжаривают, запекают и выкладывают на тарелку в форме, напоминающей лапу медведя.
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Блюдо сервируют отдельно либо с малосольными огурцами, запеченной в мундире картошкой и сливочным маслом.
Традиционные блюда мордовской кухни
В Мордовии также принято подавать на стол свинину, поставляемую многочисленными местными животноводческими хозяйствами, и мясо кабана. Кстати, кабанов в этих краях водится довольно много.
Во время обеда пьют позу — слабоалкогольный напиток, иногда именуемый мордовским квасом. Он настолько древний, что его приносили в жертву еще языческим богам.
Поза — слабоалкогольный напиток
Чаще всего позу делают из сахарной свеклы, которую настаивают на дрожжах. Порой используют ржаной хлеб, и тогда поза действительно очень похожа на квас. Готовят ее в домашних хозяйствах и отправляют в рестораны Саранска: считается, что промышленное изготовление настоящей позы невозможно.
Панжакай
Пироги с начинкой известны многим кухням мира, в том числе и русской. Мордовский вариант называется панжакай, начинка — картофель с луком.
Панжакай, каленые деревенские яйца и пачат
Панжакай может быть как отдельным блюдом, так и входить в состав традиционной мордовской тарелки. Помимо пирожков, в эту тарелку кладут каленые деревенские яйца, домашнее варенье, мед, сметану и мордовские пшенные блины.
Пачат
На десерт — пшенные блины.
Мука замешивается на молоке с дрожжами, настаивается, заваривается каша, а затем все это перемешивается и жарится на сковороде. В результате получаются толстые и сытные блины, которые принято подавать с вареньем или медом.
Повара саранских ресторанов рекомендуют запивать пачат позой.
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