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Отец напавшего на школу: У сына обострение
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Отец напавшего на школу: У сына обострение 

News.ru 1 час назад
У напавшего на школу девятиклассника обострение психического заболевания. Накануне его отец принёс в школу справку и отдал учителям.
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