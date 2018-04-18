Подросток, который напал с ножом на учительницу и учеников в башкирском Стерлитамаке, жаловался на то, что над ним издевались одноклассники, и был фанатом «колумбайна», сообщила РИА Новости его знакомая. «Колумбайнерами» называют себя подражатели американских подростков, которые устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) в 1999 года. Подруга башкирского подростка также рассказала, что не поверила ему, когда тот сказал, что убьёт одноклассников, так как думала, что «он и мухи не обидит». Сегодня 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 зашел в кабинет информатики, ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес ножевое ранение. Еще одна девочка пострадала, выпрыгнув из окна после начавшегося пожара.