Подросток, напавший на школу в Стерлитамаке, размещал в соцсети видео о школе «Колумбайн»

Ученик, устроивший нападение на школу в Стерлитамаке , по меньшей мере с конца февраля размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» картинки о ненависти, а непосредственно перед нападением опубликовал видео о нападении на американскую школу «Колумбайн».

При этом еще с конца февраля на страницу были загружены фотографии и видео, посвященные этим же событиям, убийствам и ненависти, передает ТАСС

Как следует из информации, размещенной на страничке подростка, часть данных он стер со своей страницы 16 апреля.

По предварительным данным Следственного комитета, «17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю». Затем он разлил горючее вещество и поджег его. «Сам себе нанес ножевое ранение», — уточнили в СК.

Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.

Подросток, напавший на школу, не состоял на учете в полиции по правонарушениям, по предварительным данным, воспитывался в хорошей семье. Об этом сообщил РИА Новости представитель комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак.

«Колумбайн-сообщества» — группы, посвященные массовому убийству в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо. В апреле 1999 года двое учеников старших классов напали на остальных учеников и персонал в своей школе с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 — смертельно. После этого они застрелились сами.