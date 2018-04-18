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Эксперт прокомментировал последние инциденты в школах
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Эксперт прокомментировал последние инциденты в школах 

RT на русском 28 минут назад
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН, комментируя последние инциденты в школах, рассказал о возможных причинах обострений заболеваний и агрессий у школьников.
«В каждой ситуации есть своя причина. Сезонные обострения действительно существуют, но они не могут всего объяснять», — заявил эксперт.
По его словам, спекулировать можно до бесконечности.
Как предположил эксперт, это может быть связано с тем, что не существует адекватной системы помощи детям и семье.
«Это основная причина того, что происходит. Однако для исправления ситуации ничего не делается», — добавил Северный.
Ранее одна из учениц школы №1 Стерлитамака рассказала телеканалу «360» об инциденте в образовательном учреждении.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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