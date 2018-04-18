Эксперт прокомментировал последние инциденты в школах

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН, комментируя последние инциденты в школах, рассказал о возможных причинах обострений заболеваний и агрессий у школьников.

«В каждой ситуации есть своя причина. Сезонные обострения действительно существуют, но они не могут всего объяснять», — заявил эксперт.

По его словам, спекулировать можно до бесконечности.

Как предположил эксперт, это может быть связано с тем, что не существует адекватной системы помощи детям и семье.

«Это основная причина того, что происходит. Однако для исправления ситуации ничего не делается», — добавил Северный.