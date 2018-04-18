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Эксперт прокомментировал инцидент в башкирской школе
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Эксперт прокомментировал инцидент в башкирской школе 

RT на русском 1 час назад
Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал инцидент в школе Стерлитамака (Башкирия).
«Основная причина, я думаю, финансирование. В крупных городах под это дело были проведены обучающие семинары», — заявил эксперт.
По его мнению, в регионах могли не сделать выводы по поводу пропускного режима.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту происшествия в школе Стерлитамака, где 17-летний ученик ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар.
Также уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова прокомментировала в беседе с RT инцидент в школе.
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