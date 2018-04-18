Глава Башкирии поручил усилить пропускной режим во всех школах республики

"18 апреля в Стерлитамаке глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел оперативное совещание на месте ЧП в школе № 1. Руководитель региона поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики, а также срочно начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить учебные занятия", — сказал собеседник агентства.

Глава республики также отметил слаженные действия учителей, которые оперативно организовали эвакуацию учащихся, а также работу экстренных служб, которые прибыли на место трагедии за несколько минут. После этого Хамитов отправился в больницу, чтобы встретиться с пострадавшими.

Как сообщалось, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.