Ещё
Губкинцы приняли участие в Консорциуме в Ухте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губкинцы приняли участие в Консорциуме в Ухте 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Более 300 человек приняли участие в Консорциуме вузов минерально-сырьевого комплекса России. В Ухту от Губкинского университета приехала сборная команда университета по баскетболу и заместитель председателя Объединенного совета обучающихся.
На мероприятии было рассказано о студенческом самоуправлении, организации студенческих мероприятий, создании эффективных презентаций, профилактике дискриминации в студенческой среде.
Были созданы условия для спортивных достижений. В результате соревнований сборная команда Губкинского университета заняла III место в V спартакиаде Консорциума, а заместитель председателя Объединенного совета обучающихся Анастасия Туренина отмечена, как самый активный участник съезда актива.
Вестник района Гагаринский: последние новости
В школе №1265 прошла выставка проектов ландшафтной школы Le Paysage Сергей Доренко прочитает "Тотальный диктант" в библиотеке Данте Алигьери Собянин осмотрел итоги реставрации церкви св. мучеников Флора и Лавра на Зацепе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии271
США разместили в Греции ядерное оружие342
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти39
Засосало насмерть60
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение