Губкинцы приняли участие в Консорциуме в Ухте

Более 300 человек приняли участие в Консорциуме вузов минерально-сырьевого комплекса России . В Ухту от Губкинского университета приехала сборная команда университета по баскетболу и заместитель председателя Объединенного совета обучающихся.

На мероприятии было рассказано о студенческом самоуправлении, организации студенческих мероприятий, создании эффективных презентаций, профилактике дискриминации в студенческой среде.

Были созданы условия для спортивных достижений. В результате соревнований сборная команда Губкинского университета заняла III место в V спартакиаде Консорциума, а заместитель председателя Объединенного совета обучающихся Анастасия Туренина отмечена, как самый активный участник съезда актива.