Школы Татарстана усилят безопасность после нападения на класс в Башкирии 

В школах Татарстана будут усилены меры безопасности после нападения в коррекционном классе школы Стерлитамака (Башкирия). 17-летний ученик ударил ножом одноклассницу и учительницу, а затем пытался покончить с собой. Одна из школьниц, испугавшись происходящего, выпрыгнула из окна. В результате пострадали четыре человека, в том числе, сам нападавший. Как сообщают источники, в ближайшее время руководству общеобразовательных учреждений задачу поставят официально. Возможно, при необходимости будет введен досмотр учеников. Впрочем, официально эта информация пока не подтверждается. Под контроль попадут не только подозрительные ученики, но и родители, посетители школы.