Гуляйте, правильно питайтесь, становитесь толстокожими: в Кургане прошла акция «100 баллов до победы»

В Курганском госуниверситете будущие абитуриенты опустили свои пожелания самим себе в «капсулу времени» и отдали её на хранение в КГУ. Ответить нужно было на два вопроса — сколько набрать баллов желает сам себе школьник и куда планирует поступить. Акцию провели для того, чтобы настроить юных курганцев на сдачу единого госэкзамена — капсулу обещали вскрыть через год. После перед учениками выступили представители вуза, Департамента образования и науки региона и студенты, которые уже успешно прошли через ЕГЭ.

Проректор по образовательной деятельности КГУ Алексей Зайцев вспомнил молодость и рассказал, что раньше, когда он поступал в институт, все лето нужно было готовиться, выбрать можно было только один вуз, и если человек не проходил, то абитуриент «оставался за бортом».

Вскрыть капсулу обещают через год — Я вот поступал: июль, купаться хочется, а ты сидишь и зубришь. Теперь есть ЕГЭ, и выпускник может выбрать пять вузов, в каждом по три специальности, а ехать в другой город нужно, только чтобы привезти оригинал аттестата. Тогда стресс был даже больше, — размышлял Зайцев.

— Вы должны понимать, что стресс — это естественная часть жизни, особенно человека амбициозного. Но он должен быть управляем. Есть соответствующие технологии, поэтому, кроме подготовки к экзамену, поинтересуйтесь разными психотехниками. Тот, кто через все это проходит, обрастает иммунитетом и становится, так сказать, толстокожим. Это очень полезно.

Даже если вы не принимаете этот экзамен, поймите, ЕГЭ — это данность, и вы его обязательно сдедите, — честно выступил первый замдиректора Департамента образования и науки региона Эдуард Абрамов.

Школьники будут сдавать ЕГЭ с конца мая до середины июня

Дарья Сироткина, студент КГУ, сдала экзамены на 98, 96 и 70 баллов. Это не самый высокий результат, но при поступлении сумма баллов была 300, и теперь девушка учится по направлению «педагогическое образование „русский язык и литература“».

— Многие школьники и родители нанимают репетиторов, тратят много денег на подготовительные курсы и пособия. Я оканчивала сельскую школу, где учатся всего 90 человек. Сначала я определилась с предметами, расставила приоритеты по экзаменам (математику сдавала только для подстраховки и не тратила на нее много сил). Потом определила свои слабые стороны и готовилась по тестам. У меня было всего два пособия — универсальный справочник и сборник типовых заданий. За полгода я каждый день читала два параграфа справочника и прорешивала тесты.

Студентка КГУ Дарья Сироткина сдала экзамены на 98, 96 и 70 баллов

— Многие испытывают страх. Я понимаю, что сложно его отбросить. Я пришла в пункт проведения экзамена и поняла, что у меня хороший багаж знаний, есть возможность показать себя. И, в конце концов, мне просто было интересно, какой у меня попадется вариант, — напутствовала девушка.

Еще одна студентка Светлана Тертышная сдала русский и литературу на 100 баллов.

— Постарайтесь не распыляться. Уделяйте больше внимания профильным предметам и не готовьтесь накануне экзамена. Желаю сил дожить и сдать ЕГЭ, — сказала девушка и попросила не забывать об отдыхе.

ЕГЭ школьники будут сдавать с конца мая до середины июня.