К сентябрю в Назрани откроется школа на 1500 мест

Назрани в сентябре будет открыта вторая крупнейшая в регионе школа на 1500 учеников.

Школа № 13 в административном округе Гамурзиево — трехэтажное здание, состоящее из четырех учебных корпусов с учебными кабинетами, столовой, библиотекой, актовым залом и 4 спортзалами со стадионом.

«Место для школы-гиганта выбрано неслучайно. Здесь в районе новостроек проживает около 700 семей, в каждой из которых до 6 детей», — сообщается на сайте правительства Ингушетии.

Возведение школы ведется по программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016−2025 годы».