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К сентябрю в Назрани откроется школа на 1500 мест
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К сентябрю в Назрани откроется школа на 1500 мест 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В Назрани в сентябре будет открыта вторая крупнейшая в регионе школа на 1500 учеников.
Школа № 13 в административном округе Гамурзиево — трехэтажное здание, состоящее из четырех учебных корпусов с учебными кабинетами, столовой, библиотекой, актовым залом и 4 спортзалами со стадионом.
«Место для школы-гиганта выбрано неслучайно. Здесь в районе новостроек проживает около 700 семей, в каждой из которых до 6 детей», — сообщается на сайте правительства Ингушетии.
Возведение школы ведется по программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016−2025 годы».
В прошлом году в Магасе была открыта самая большая в регионе школа на 1500 ученических мест.
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