Более 50% госслужащих в Москве составляют специалисты со стажем работы не более шести лет

«С 2010 г. команда правительства Москвы помолодела на пять лет. На 11% увеличилось число чиновников экспертного возраста 31–40 лет. Возраст среднестатистического сотрудника составил 38 лет (в 2010 г. было 43 года). 51% госслужащих — молодые специалисты со стажем работы не более шести лет», — говорится в сообщении.

Средний возраст сотрудников управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы составил 29 лет. Данное ведомство заняло первое место в рейтинге «самый молодой департамент». На втором месте — столичный Комитет государственных услуг. Там средний возраст сотрудников составил 33 года. На третьем месте — главное контрольное управление, где средний возраст госслужащих 36 лет.

При этом отмечается, что команда правительства столицы обновляется за счет специальной программы, благодаря которой на государственную службу приглашаются студенты и выпускники вузов.

«За семь лет стажировку прошли 540 человек. 76% из них работают в учреждениях правительства Москвы или планируют прийти после окончания обучения в вузе», — поясняется в сообщении.