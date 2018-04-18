Ещё
Более 50% госслужащих в Москве составляют специалисты со стажем работы не более шести лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 50% госслужащих в Москве составляют специалисты со стажем работы не более шести лет 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«С 2010 г. команда правительства Москвы помолодела на пять лет. На 11% увеличилось число чиновников экспертного возраста 31–40 лет. Возраст среднестатистического сотрудника составил 38 лет (в 2010 г. было 43 года). 51% госслужащих — молодые специалисты со стажем работы не более шести лет», — говорится в сообщении.
Средний возраст сотрудников управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы составил 29 лет. Данное ведомство заняло первое место в рейтинге «самый молодой департамент». На втором месте — столичный Комитет государственных услуг. Там средний возраст сотрудников составил 33 года. На третьем месте — главное контрольное управление, где средний возраст госслужащих 36 лет.
При этом отмечается, что команда правительства столицы обновляется за счет специальной программы, благодаря которой на государственную службу приглашаются студенты и выпускники вузов.
«За семь лет стажировку прошли 540 человек. 76% из них работают в учреждениях правительства Москвы или планируют прийти после окончания обучения в вузе», — поясняется в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Российские школьники напишут первую часть всероссийской работы по русскому языку 17 апреля В Госдуму внесен законопроект о регулировании трудоустройства выпускников вузов Механизмы прогнозирования заболеваемости учеников могут начать внедрять в школах Москвы в 2019 г.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии271
США разместили в Греции ядерное оружие342
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти39
Засосало насмерть60
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы
01:05
Выполнена половина работ по благоустройству
Новости Москвы
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение