Более 30 млн рублей потратят на благоустройство великолукской школы

Строители уже на следующей неделе приступят к работам по благоустройству территории новой школы в Великих Луках. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Планировалось, что уличные работы начнутся после 9 мая, однако погода позволяет выйти на благоустройство прилегающей территории на две недели раньше, сообщил руководитель подрядной организации Анатолий Палкин.

Он также добавил, что объем предстоящих работ достаточно большой. Необходимо обустроить подъезды к школе, установить ограждение, уложить асфальтобетонное покрытие и брусчатку, провести озеленение. Кроме того, территория включает стадион с футбольным полем, беговую дорожку, различные площадки для занятий спортом и физкультурой с малыми формами и игровые площадки для младших школьников.

«Строители уложат более 6 тыс. квадратных метров асфальта, более 4 тыс. «квадратов» брусчатки. На футбольном поле будет спортивный газон, а на беговой дорожке — специальное безопасное покрытие — урепол. Общая стоимость работ составляет более 30 млн рублей», — рассказал Анатолий Палкин.

Что касается здания школы, то все строительные и отделочные работы завершены. В настоящее время ведется расстановка мебели и пусконаладка оборудования. По словам Анатолия Палкина, все работы идут согласно графику и будут завершены в начале июня.

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Добавим, что строительство нового корпуса средней общеобразовательной школы № 6 в Великих Луках идет в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы».

Трехэтажное здание расположено на проспекте Гагарина, д. 108 и рассчитано на 825 мест. В нем разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и мастерские со станками ЧПУ. Занятия в новой школе начнутся 1 сентября этого года, а уже летом в ней будет работать пришкольный лагерь.

Это будет вторая новая школа, построенная в регионе по президентской программе с 90-х годов.