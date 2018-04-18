Анна Кузнецова прокомментировала ЧП с поножовщиной в школе Башкирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала случившееся в одной из школ Башкирии . Напомним, сегодня утром 9-классник «зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю», сообщает Следственный комитет . После чего юноша разлил горючую жидкость и поджег ее. Одна из девочек, испугавшись, выпрыгнула в окно.

В итоге госпитализированы трое учеников и учительница, все — в состоянии средней тяжести, педагога прооперировали.

Детский омбудсмен в связи с произошедшим призвала учителей изучать деструктивный контент в Сети. По словам Анны Кузнецовой, педагоги школы, в которой произошло ЧП, не были с ним знакомы.

Педагоги не знали названий деструктивных групп, контента и так далее. Безусловно, необходимо настаивать, чтобы эта пробельность была заполнена,

По мнению Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, осведомленность учителей в этом вопросе будет способствовать профилактике подобных происшествий. Также Кузнецова отметила, что уже не в первый раз поднимает эту проблему.

Фото: Instagram

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