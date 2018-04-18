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Образовательные среды проходят на Преображенке
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Образовательные среды проходят на Преображенке 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Занятия русским языком продолжит православный лекторий.
Образовательные среды в храме Преображения Господня на Преображенской площади собирают большую аудиторию. Очередное занятие запланировано на сегодняшний вечер. Начало — в 20.00. На нем поговорят о родном русском языке. Это уже пятое занятие авторского цикла ученого-лингвиста Татьяны Березовской. Цикл носит название «Дар родного языка» — и говорит само за себя. Речь на занятиях идет о тонкостях великого и могучего русского языка, мастерское владение которым делает жизнь человека богаче.
Стоит отметить, что профессор Татьяна Березовская разработала новый метод лингвистического образования. Он помогает носителям языка лучше понять его нюансы. Есть в этом методе и польза для иностранцев — им проще научиться говорить по-русски.
Все занятия проводятся на бесплатной основе.
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