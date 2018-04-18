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В Росгвардии заявили, что охрана в школе Стерлитамака сработала оперативно
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В Росгвардии заявили, что охрана в школе Стерлитамака сработала оперативно 

RT на русском 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Росгвардии Башкирии сообщили, что школа в башкирском Стерлитамаке, где произошло ЧП, оборудована кнопкой тревожной сигнализации.
«Сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал «тревога» подали своевременно. Наши специалисты проверяли исправность технических средств охраны и порядка работы ЧОП в феврале 2018 года, нарушений не было выявлено», — говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, сотрудники групп задержания помогали эвакуировать учащихся, оцеплять территорию и обеспечивать работу экстренных служб.
Утром 18 апреля 17-летний ученик школы Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя и устроил поджог. СК возбудил два дела после ЧП в школе Башкирии.
RT ведёт текстовую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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