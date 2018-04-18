На Чукотке открылась школа юного дипломата 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. На Чукотке в рамках пилотного проекта открылась школа юного дипломата. За четыре месяца обучение в Анадыре пройдут более 50 шестиклассников, сообщили 18 апреля ТАСС в правительстве региона.
"Это бесплатная комплексная образовательная профориентационная программа для учащихся региона, которая даст возможность продолжить обучение в профильных вузах и примкнуть к числу дипломатических работников страны. Проект получил поддержку в МИД РФ", — отметили в правительстве региона.
Учебная программа рассчитана на четыре месяца. Школьникам будут преподавать английский, французский и китайский языки, расскажут о нюансах дипломатии в современном мире, предложат свои варианты разрешения спорных международных ситуаций. Преподавателями выступят выпускники Сибирского института международных отношений и регионоведения (Новосибирск). На первоначальном этапе проект реализуется в столице автономного округа, затем работу школы планируется организовать во всех районах Чукотки.
Пилотный проект состоит из нескольких образовательных уровней. Последний уровень предусматривает профессиональную подготовку абитуриентов по направлениям: «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Политология».