В телешоу «Умницы и умники» победил школьник из Багана

В Ивановской школе, где учился Евгений Панков , преподаватели сразу отметили в нем особое усердие и интерес к сложным гуманитарным наукам. В 8 классе Евгений успешно начал участвовать в олимпиадах школьного и районного уровня. География, история, обществознание, литература, русский язык — в каждом предмете доходил до звания победителя или призера. В 9 классе покорил областной «олимп» по истории и стал призером. Закрепил результат в 10 классе.

Родители видели его интерес к интеллектуальной игре на Первом канале «Умницы и умники» и всегда предлагали принять участие. «В конце каждой передачи ведущий задавал зрителям вопрос. Я решил ответить: написал два эссе и отправил. Осенью прошлого года меня пригласили на олимпиаду „Умницы и умники“. Ранее мне это казалось фантастикой», — рассказал VN.ru ученик Ивановской школы Евгений Панков.

Готовился к играм по темам «Древняя Греция», «Советский Союз в 30-е годы» и «Московская Русь в 14-15 веках». Литературу брал в библиотеках Багана, Карасука и Новосибирска . В декабре Евгений уверенно прошел четвертьфинал и вышел в полуфинал, затем с тем же результатом — в финал. 7 апреля состоялся итоговый тур олимпиады.

Добавим, что «Умницы и умники» с Евгением Панковым Первый канал покажет 26 мая, а эфир финала намечен на июнь.

«Я победил! Передача еще не вышла в эфир… С детства осознавал, что живу не в простой стране, а в великой. Старался все свои знания применять на благо Родины. Какую профессию я бы не выбрал, думаю, смогу принести пользу окружающим и государству. МГИМО — это лучший вариант, где могу получить профессию», — подытожил еще ученик сельской школы и уже студент престижного московского вуза.

«Я с Евгением работаю по трем предметам: история, география и обществознание, вижу, как он трудится. Каждый день, в выходные и каникулы, он читает много различной литературы. За мои 30 лет педагогического стажа мне часто встречались талантливые ученики, но Женя отличается тем, что выходит далеко за пределы школьной программы», — поделился педагог Ивановской школы Владимир Кацендорн.