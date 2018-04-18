В школе № 1101 открылся Малый школьный фестиваль 

В школе № 1101 состоялось открытие очередного Театрального фестиваля. Ребята 7«К» класса представили нам спектакль по пьесе В. С. Розова «Ее друзья».
«Каждый год», — сообщается на сайте школы — «ребята открывают в себе новые таланты, а классы становятся настоящими театральными труппами. Все ученики нашей школы прекрасно знают, что это такое — Малый школьный театральный фестиваль. Несомненно, все его очень любят. Но никто не знает, как возникло то, что стало неотъемлемой часть школьной жизни. Оказывается, у его истоков стоит всем нам известная Федорова Светлана Васильевна, учитель математики. Она поделилась с нами историей замечательной театральной традиции нашей школы. В 1985 году была открыта школа №1101. И в этом же году в Москве проходило крупнейшее событие — XII всемирный фестиваль молодежи и студентов, гостями которого стали молодые люди из 157 стран мира. И Светлана Васильевна, на тот момент еще пионервожатая, предложила организовать нечто подобное и в нашей школе. Конечно, по масштабам наше мероприятие не могло сравниться со свои аналогом, поэтому оно получило название Малого школьного фестиваля. Идея захватила всю школу. В течение недели классы представляли какие-то страны. Ребята изучали культуру и традиции, готовили национальные блюда, пели народные песни и, наконец, инсценировали легенды. В следующем году было решено опять провести такое мероприятие: Малый школьный Фестиваль стал традиционным».