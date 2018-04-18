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В Росгвардии оценили действия охранника во время ЧП в башкирской школе
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В Росгвардии оценили действия охранника во время ЧП в башкирской школе 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
ШКОЛА В СТЕРЛИТАМАКЕ, ГДЕ УЧЕНИК УСТРОИЛ ПОНОЖОВЩИНУ, БЫЛА ОБОРУДОВАНА КНОПКОЙ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОХРАННИК ЧОП СРАБОТАЛ ОПЕРАТИВНО — РОСГВАРДИЯ
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