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Генпрокуратура может взять на контроль целевое расходование средств на строительство школ и детсадов
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Генпрокуратура может взять на контроль целевое расходование средств на строительство школ и детсадов 

Агентство «Москва» 36 минут назад
«Единая Россия» просит Генпрокуратуру РФ и Счетную палату РФ взять на контроль целевое расходование средств на строительство школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Мною были направлены официальные обращения на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и председателя Счетной палаты России Татьяны Голиковой с просьбой осуществлять в рамках программы по «созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет» постоянный контроль целевого использования, а также эффективности расходования выделяемых из федерального бюджета средств на строительство школ и детских садов», — приводятся в материале слова координатора партийного проекта «Новая школа» Алены Аршиновой.
Отмечается, что по обращениям А. Аршиновой, в 2013 г. Генпрокуратура РФ и Счетная палата РФ контролировали целевое использование средств на строительство школ и детских садов.
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