Напавший на учеников в Стерлитамаке подросток использовал канцелярский нож

Он отметил, что у школьника не было при себе холодного оружия, и сейчас выясняется, как он смог пронести в учебное заведение бензин. По данным Росгвардии, школу, где произошло ЧП, охраняло частное предприятие. Будет проведена проверка работы ЧОПа. Отмечается, что сотрудники Росгвардии прибыли в учебное заведение через минуту после звонка.

ЧП произошло сегодня утром в Башкирии . Ученик девятого класса коррекционной школы пришёл в учебное заведение в Стерлитамаке с ножом. Он ранил школьницу, учительницу, поджёг кабинет и попытался покончить с собой. Одна из учениц, испугавшись огня, выпрыгнула из окна второго этажа. Четыре человека были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела: о покушении на убийство и о халатности должностных лиц служб профилактики преступлений несовершеннолетних.