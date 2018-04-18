В сети появилось видео с ЧП башкирской школе

Ранее стало известно, что один из учеников напал на одноклассницу и учителя

В сети появилось видео, на котором запечатлен пожар, возникший в школе №1 в Стерлитамаке

Ранее стало известно, что 17-летний ученик коррекционного класса ранил ножом одноклассницу и учителя. После он облил класс горючей жидкостью и поджег, а потом нанес себе ножевое ранение. В школе сработала пожарная сигнализация, всех учеников и сотрудников эвакуировали, но одна из школьниц, испугавшись пожара, выпрыгнула из окна второго этажа.