В сети появилось видео с ЧП башкирской школе 

Ранее стало известно, что один из учеников напал на одноклассницу и учителя
В сети появилось видео, на котором запечатлен пожар, возникший в школе №1 в Стерлитамаке.
Ранее стало известно, что 17-летний ученик коррекционного класса ранил ножом одноклассницу и учителя. После он облил класс горючей жидкостью и поджег, а потом нанес себе ножевое ранение. В школе сработала пожарная сигнализация, всех учеников и сотрудников эвакуировали, но одна из школьниц, испугавшись пожара, выпрыгнула из окна второго этажа.
В результате в больницу доставили четверых пострадавших. Все они в стабильном состоянии и не получили тяжелых травм. Следственный комитет проводит расследование. По данным СМИ, причиной инцидента стал личный конфликт.