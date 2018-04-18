Создатели новых миров. Где работают графические дизайнеры

Богатая фантазия, умение в деталях представлять и, главное, визуализировать вещи ещё не созданные— это почти волшебный дар. Им обладает современный графический дизайнер. Он творит новые миры движением мышки.

Кто такой графический дизайнер?

Графический дизайнер занимается разработкой знаков, логотипов, фирменного стиля, упаковки, печатных изданий и участвует в подготовке изображений к печати, а также в полной мере включён в процесс создания веб-страниц и сайтов.

Профессия графического дизайнерапредполагает глубокое знание живописи, проектирования и компьютерных технологий. От его таланта во многом зависит, как человек будет воспринимать то или иное изображение, предмет. К примеру, если речь идёт о промышленной упаковке, этот человек практически решает судьбу товара: насколько привлекательно он будет выглядеть, насколько приятно будет брать его в руки.

Графический дизайнер должен хорошо рисовать, поэтому во время обучения в вузе студенты осваивают основы академической живописи рисунка, изучают и создают собственные шрифты. Эта профессия также предполагает знание методов и технологий печати (газет, изделий из картона и бумаги, печать на поверхности различных предметов) — поэтому студенты изучают типографику. Чтобы понимать, как создаются новые формы и предметы, они проходят проектирование.

Графический дизайн — это постоянная работа с компьютером. По окончании вуза студенты знают множество профессиональных программ для дизайнеров, в числе которых AdobePhotoshop, Illustrator, InDesign и другие.

Графический дизайн является частью веб-дизайна -создания, вёрстки, оформления сайтов, страниц в интернете. В то время как веб-дизайнер разрабатывает шаблоны веб-страниц, дизайнеры продумывают пользовательский интерфейс -способ взаимодействия человека с конкретным ресурсом.

Где обучиться графическому дизайну?

В Нижнем Новгороде студентов по специальности «Графический дизайн» готовят только в одном вузе: НГПУ им. Минина.

Подготовка ведётся на факультете дизайна, изящных искусств и медиатехнологий в очной (четыре года) и очно-заочной (3,5 года,) форме по программам бакалавриата. Первая программа рассчитана на четыре года и реализуется на базе среднего общего образования. Вторая длится три года и рассчитана для учащихся со средним профессиональным образованием.

Стоимость обучения составляет 143 тысячу рублей и 71 тысячу рублей в год соответственно. В 2017 году проходной балл на «графическом дизайне» в НГПУ составлял 124. Вуз принимал результаты ЕГЭ по двум предметам: русскому языку и литературе.

На том же факультете НГПУ есть специальность «Дизайн среды», подготовка по которой также занимает три (на базе СПО) и четыре (на базе ССО) года. Выпускники получают дипломы бакалавра. «Дизайн среды» — это разработка дизайна интерьеров, общественных пространств также с применением различных компьютерных программ. Бюджетных мест на этой специальности также нет. Стоимость обучения составляет 143 тысячи и 71 тысячу рублей в год по четырёх— и трёхлетней программам.

Графический дизайн — один из профилей подготовки по специальности «Дизайн», которая имеется в образовательных программах ряда нижегородских вузов. В ННГАСУ преподают дизайн на факультете гуманитарных наук, управления и сервиса. Форма обучения — очная, программа высшего образования — бакалавриат (срок обучения — четыре года). На факультете предусмотрено десять бюджетных мест. В 2017 году проходной балл для абитуриентов составил 354. Принимали результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе. Стоимость обучения на платном отделении — 158 тысяч рублей в год.

Дизайнеров также выпускает Нижегородский институт Международного инновационного университета. На факультете гуманитарных наук, управления и сервиса ведётся обучение по программе бакалавриата (четыре года) — в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. «Стоимость диплома» составляет 60 тысяч, 36 тысяч и 34 тысячи рублей в год соответственно. В 2017 году проходной балл для поступления на эту специальность составлял 108.

В Институте радиоэлектроникии информационных технологий НГТУ им. Алексеева ведется обучение по специальности «Информационные системы и технологии» по программе бакалавриата. Одним из направлений подготовки являются информационные технологии в дизайне. Образовательный курс включает разработку информационных систем объектов дизайна, 3D-геометрическое, виртуальное, геоинформационное, мультимедийное и анимационное моделирование. Возможно обучение в очной и очно-заочной формах. Количество бюджетных мест на этой специальности — 28. Абитуриенты сдают ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. Средний проходной балл в 2017 году составил 65 на бюджет. Стоимость обучения на очном отделении составляет 108 тысяч рублей, на очно-заочном — 38,4 тысячи рублей. Источник.

Зарплаты и трудоустройство графических дизайнеров

Уровень дохода графического дизайнера в Нижнем Новгороде составляет от 30–35 тысяч рублей в месяц. Размер оплаты труда варьируется в зависимости от масштаба компании, её специализации, а также нагрузки.

Работодатели графических дизайнеров — интернет-компании (специализирующиеся на вёрстке сайтов, разработке мобильных приложений), средние и крупные коммерческие организации различного профиля — которые занимаются в том числе выпуском печатной продукции (к примеру, продуктовые сети, автодилеры, банки и так далее).