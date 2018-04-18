Депутаты выступили против разделения барнаульской школы №132

Депутат АКЗС Ирина Журавлева готовит обращения к губернатору и полпреду президента в СФО с просьбой проконтрорлировать разделение школы №132 г. Барнаула на два самостоятельных учебных заведения.

На базе нового корпуса на ул. Балтийской, 11 было решено открыть самостоятельную школу №134. По мнению властей, это упростит процесс управления огромным образовательным учреждением. При этом представители комитета по образованию Барнаула не смогли прояснить ряд вопросов: что будет с детьми, которые не захотят переходить в новую школу, как разделят педагогов, как будет организован учебный процесс, где будут проводить внеурочные занятия и т.д.

На вопрос педагога о том, сколько бюджетных средств планируется израсходовать на открытие школы, Наталья Полосина, председатель комитета по образованию, ответила: «Пятьсот рублей на табличку». Однако, по мнению Ирины Журавлевой, при разделении школы возникнут трудности с общим хозяйством. Так, кабинеты труда сейчас находятся только в одном из корпусов. Если «растянуть» это имущество на две школы, то оба кабинета не будут соответствовать стандартам.

Против разделения школы выступают и родители. Они не хотят, чтобы их детям снова пришлось адаптироваться к новым условиям. Кроме того, именно родители и учителя школы №132 отмывали второй корпус школы перед его открытием, теперь им жаль потраченных усилий.