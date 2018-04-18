Эксперты: около половины абитуриентов будут биться за места в 17% вузов

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Мультимедийная пресс-конференция на тему: «Приемная кампания — 2018: что ждет абитуриента» прошла во вторник, 17 апреля, в МИА «Россия сегодня».

Представляя обновленную версию интерактивного проекта «Вузы России : навигатор абитуриента», выпускаемого с 2010 года, руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина подчеркнула, что больше всего бюджетных мест в 2018 году зарезервировано под инженерные и педагогические специальности.

Причем, самый высокий конкурс ожидается в вузах, где принимаются результаты по обществознанию, английскому языку, истории. «Именно эти направления подготовки выбрало наибольшее число выпускников этого года для сдачи на Едином государственном экзамене», — пояснила эксперт.

Отметив, что только 17 процентов вузов представляют направления подготовки, соответствующие такому предметному срезу, она предположила, что «около половины абитуриентов будут биться за места в 17 процентах университетов именно с этим раскладом баллов».

Спикер напомнила, что сегодня каждый вуз устанавливает свое число баллов за индивидуальные достижения или «портфолио» абитуриента. «Стремясь к объективности информационного ресурса, мы представили в нем „чистые“ баллы, без учета вузовской прибавки за индивидуальные достижения», — уточнила она.

Важно также и то, что в отличие от других ресурсов, интерактивный проект «Вузы России: навигатор абитуриента» содержит данные о стоимости обучения в учебных заведениях уже на текущий год.

Выстраивая карьеру и учитывая перспективы своих детей, родители нередко исходят из собственных ожиданий и представлений. Обратившись к ним, проректор по внеучебной и социальной работе Московского государственного психолого-педагогического университета Андрей Милехин посоветовал избегать «риска авторитарной архитектуры детства». Нужно постараться погасить свою тревожность, которая подогревает тревожность детей.

Отметив, что в фокусе особого внимания остаются абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья, он сообщил что университет готов в этом году принять 1382 абитуриента. Причем 615 из них займутся освоением программ бакалавриата и специалитета, а 767 станут магистрами.

По итогам вступительной кампании прошлого года средний балл ЕГЭ среди зачисленных в Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» составил 82,7 балла. По сравнению с 2016 годом он поднялся сразу на два балла, сообщила директор Центра довузовской подготовки и организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ «МИСиС» Мария Баранова.

Вуз, отмечающий в этом году свое столетие, выбирают наиболее мотивированные в получении технического образования выпускники. Каждый третий имеет аттестат с отличием, при этом 80 процентов принесли свои индивидуальные достижения, получив за них дополнительные баллы.

С прошлого года для абитуриентов предусмотрена возможность подавать документы онлайн из любой точки Москвы, Московской области , стран ближнего и дальнего зарубежья. «И точно также через личный кабинет вы можете отслеживать свою конкурсную ситуацию», — добавила она.

Согласно мониторингу трудоустройства выпускников, осуществляемому Минобрнауки РФ , в течение года после выпуска средняя зарплата молодых людей с дипломом Московского городского педагогического университета составляет 44 500 рублей. По словам проректора по учебной работе университета Дмитрия Аграната, «работодатель знает нашего студента и платит ему деньги, адекватные его труду».

Благодаря тесному сотрудничеству с городскими организациями, вуз целеустремленно занимается разработкой и реализацией образовательных программ совместно с работодателями. «Это практикоориентированные программы, когда наши работодатели сами стоят в аудитории, проводят соответствующие мастер-классы», — сказал он.

Другая интересная форма — «часть аудиторных занятий выведена на территории предприятий и организаций, где студенты получают реальные практические навыки в условиях будущей профессиональной деятельности».

В Тюменском государственном университете за последнее время реализовано два проекта — «Индивидуальные образовательные траектории » и «Школа перспективных исследований». И тот, и другой позволяют выбирать профессию уже после одного — двух лет обучения. Или даже формировать ее самостоятельно, «под себя».

По мнению проректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука, на наших глазах разворачивается нешуточная борьба за талантливых абитуриентов. Раньше было наоборот, а сейчас «вузы бегают за абитуриентом». «Когда мы вошли в Проект 5-100, интенсивно задумались о повышении качества образования. И поняли, что качество образования без качества приема просто невозможно», — полагает участник пресс-конференции.