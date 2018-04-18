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Дети рассказали о резне в школе
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Дети рассказали о резне в школе 

News.ru 1 час назад
В Telegram-канале Mash появилась аудиозапись с одним из учеников, который рассказал об инциденте в одном из учебных заведений Башкирии.
«Нападавший опоздал на первый урок. На втором этаже я услышал крики. Вижу, там стоит учительница, вся в крови. Он вышел из кабинета и побежал на меня. Учительница начала его отвлекать», — сказал ученик.
По информации Telegram-канала 112, учительница сейчас операционном столе. У неё ножевые ранения груди и живота, состояние тяжёлое. Две школьницы находятся в состоянии средней степени тяжести.
Отмечается, что бензин, которым нападавший облил преподавателя и класс, он пронёс в бутылке из-под минеральной воды.
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