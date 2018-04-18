Эксперты предложили ввести спецкурс по самообороне для школьников

"С партнерами из профильных структур и объединений мы разработали специальный комплексный курс по самообороне и поведению в чрезвычайных ситуациях, который включает психологию, навыки рукопашного боя, медицину, а также другие полезные и жизненно необходимые навыки", — сказал он РИА Новости.

По его словам, курс уже проходит апробацию в ряде столичных школ, и в дальнейшем его предложат министерству образования РФ.

"Приходится признать, что потенциальная опасность в современных школах всего мира присутствует, подростковое насилие, экстремизм, терроризм. И одной охраной здесь, увы, дело не решить, готовым нужно быть и педагогам, и школьникам к адекватному поведению в самых непростых ситуациях", — заявил Каширов.

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.