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Эксперты предложили ввести спецкурс по самообороне для школьников
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Эксперты предложили ввести спецкурс по самообороне для школьников 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Член Координационного совета негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимир Каширов на фоне нападения ученика в школе Стерлитамака выступил с инициативой предложить министерству образования спецкурс по самообороне для школьников, разработанный специалистами под эгидой КС НСБ.
"С партнерами из профильных структур и объединений мы разработали специальный комплексный курс по самообороне и поведению в чрезвычайных ситуациях, который включает психологию, навыки рукопашного боя, медицину, а также другие полезные и жизненно необходимые навыки", — сказал он РИА Новости.
По его словам, курс уже проходит апробацию в ряде столичных школ, и в дальнейшем его предложат министерству образования РФ.
"Приходится признать, что потенциальная опасность в современных школах всего мира присутствует, подростковое насилие, экстремизм, терроризм. И одной охраной здесь, увы, дело не решить, готовым нужно быть и педагогам, и школьникам к адекватному поведению в самых непростых ситуациях", — заявил Каширов.
По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.
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