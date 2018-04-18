Свобода общения. Как преодолеть языковой барьер?

Как рыба в воде

Со следующего года английский язык войдёт в перечень базовых предметов ЕГЭ. Сегодня общий уровень владения иностранными языками в РФ по-прежнему очень низкий. Последние исследования Левада-Центра показали, что 70% россиян вообще не владеют ни одним иностранным языком, причём многие и не хотят учить.

«Английский язык я учила 10 лет в школе и потом ещё 4 года в вузе, — рассказала жительница Новосибирска Елена Снегирёва . — Но говорю только на русском. Хотя многие слова на иностранном понимаю. При этом по работе часто приходится встречать иностранцев и очень хочется поговорить. Но как только я к ним подхожу, сразу же все нужные слова из головы вылетают. По этой причине я стесняюсь ездить за рубеж — вдруг кто-то обратится ко мне с вопросом, а я не смогу ничего ответить!»

По словам экспертов, такая ситуация для россиян типичная. Не говорят на английском у нас ни люди рабочих специальностей, ни руководители крупнейших компаний и холдингов. А всё от того, что школьная программа, как правило, не даёт знаний, которые помогут человеку свободно заговорить на иностранном языке.

«Методики преподавания английского в школах направлены в основном на изучение теории, — считает руководитель частного образовательного учреждения дополнительного образования «Открытый мир» Евгения Нагорная. — Более эффективен другой путь — от практики к теоретическим знаниям. Это напоминает изучение родного языка: сначала маленький ребёнок учится говорить, узнавая предметы вокруг него, а потом (уже в школе) знакомится с правилами».

Никогда не поздно?

Специалисты считают, что лучше всего начинать осваивать иностранную речь с ранних лет или хотя бы с детсада. Но и взрослые люди не безнадёжны. Более того, в зрелом возрасте такие занятия помогают клеткам мозга лучше работать.

«Идеально, когда ребёнок осваивает английский язык вместе с родным, — рассказала Евгения Владимировна. — Например, я знаю семью из Англии , в которой мальчик в 2,5 года говорит на трёх языках. На грузинском он общается с роднёй отца, на русском — с родственниками матери, а на английском — с нянями. Если родители не владеют английским, то лучше всего, чтобы ребёнок начал его изучать с детсада. Там дети, наращивая словарный запас, в игровой форме осваивают простые языковые конструкции. После детсада они придут в школу с базовыми знаниями. К тому же именно в детстве человек может легко справиться с языковым барьером».

Чтобы овладеть английским, недостаточно освоить школьную программу. Изучение любого иностранного языка, как и родного, — это долгий процесс. Чем больше часов человек уделяет этому, тем лучше. В среднем, для того чтобы за 2 года освоить английский и уверенно чувствовать себя за границей, необходимо стабильно посещать уроки 2 раза в неделю и выполнять домашние задания. При этом малышам достаточно заниматься в день около 30 минут, школьникам — 40–60 минут, а взрослым — 90 минут.

«Язык чем-то напоминает мышцы человека, — считает Евгения Нагорная. — Поэтому необходимо постоянно практиковаться. Можно общаться с носителями языка, посещая языковые клубы. Можно завести в Интернете иностранных друзей».

В мегаполисе много языковых школ, которые предлагают обучение по разным методикам и системам. При их выборе важно прислушиваться к рекомендациям друзей и знакомых, а также учитывать, как долго языковая школа существует на рынке услуг.

Нужно обращать внимание: насколько интересно проходят уроки, понятно ли преподаватель объясняет материал. Очень важно, чтобы учитель пытался найти к своим ученикам индивидуальный подход. Но даже самая сильная языковая школа и передовые педагоги не заставят выучить иностранный язык, если у ученика нет мотивации долго и упорно трудиться.