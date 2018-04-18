Детей из школы в Стерлитамаке эвакуировали в гимназию

Учеников школы №1 в башкирском Стерлитамаке , где школьник напал с ножом на учительницу и других детей, эвакуировали в гимназию №5, сообщили РИА Новости в отделе образования администрации Стерлитамака.

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.

"Первая медицинская помощь пострадавшим детям оказана, пока все в порядке. Дети эвакуированы в пятую гимназию", — сообщили в городском отделе образования.

В школе №1 дать комментарий отказались, сославшись на следственные действия, которые проводятся на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место ЧП в школе в Стерлитамаке.

В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.

В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.