Детей из школы в Стерлитамаке эвакуировали

Учеников школы №1 в башкирском Стерлитамаке, где школьник напал с ножом на учительницу и других детей, эвакуировали в гимназию №5, сообщили РИА Новости в отделе образования администрации Стерлитамака.
По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.
"Первая медицинская помощь пострадавшим детям оказана, пока все в порядке. Дети эвакуированы в пятую гимназию", — сообщили в городском отделе образования.
В школе №1 дать комментарий отказались, сославшись на следственные действия, которые проводятся на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место ЧП в школе в Стерлитамаке.
В последнее время произошло несколько случаев агрессивного поведения школьников в различных российских регионах, самые громкие — драка с поножовщиной в Перми с 15 пострадавшими и нападение на школу в Улан-Удэ с семью пострадавшими. Это подтолкнуло власти к более пристальному анализу происходящего в этой сфере.
В частности, министерство образования и науки России в феврале анонсировало создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что такая служба будет, в частности, помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.
Профильное управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних решили создать в Генпрокуратуре. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, в фокусе внимания прокуроров должны оказаться две особо проблемные темы — сексуальное насилие над детьми (в том числе со стороны сверстников) и агрессивное поведение.