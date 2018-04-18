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Жителей округа приглашают поучаствовать в экологической акции
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Жителей округа приглашают поучаствовать в экологической акции 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
21 апреля возле дома 11-6 на Литовском бульваре состоится акция московских волонтеров по высадке деревьев и кустарников.
Цель мероприятия, организованного Межрегиональной общественной организацией «Экологическое Содружество Молодежи» при поддержке депутатов Мосгордумы, а также видных деятелей науки и культуры столицы — высадка деревьев и кустарников для благоустройства, озеленения и улучшения экологической обстановки города Москвы.
Все мероприятия осуществляются волонтерами из числа студентов ведущих вузов и колледжей Москвы, а также студенческими строительными отрядами Московского финансово-юридического университета МФЮА и Московского информационно-технологического университета МАСИ.
Начало акции в 11.00.
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