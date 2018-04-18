В Башкирии ученик устроил пожар и напал с ножом на одноклассницу

В школе №1 подросток зашел в кабинет информатики, ранил ученицу и учителя ножом. После этого он разлил горючее вещество и поджег класс, сработала сигнализация. Одна из школьниц выпрыгнула из окна.

Также он пытался покончить с собой, нанеся себе ножевое ранение. Его задержали и госпитализировали. Нападавший оказался 17-летним учеником коррекционного класса.

От пожара никто не пострадал. Как рассказали в Минздраве Башкортостана , в результате происшествия пострадало четыре человека — трое учеников и учитель, которых доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Один из очевидцев рассказал, что после нападения подросток бросил на пол дымовую шашку. Испугавшиеся дети закрылись в небольшой каморке, оборудованной в классе. Позже их вывели учителя.