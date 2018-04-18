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В Башкирии ученик устроил пожар и напал с ножом на одноклассницу
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В Башкирии ученик устроил пожар и напал с ножом на одноклассницу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на Следком РФ сообщает РИА Новости.
В школе №1 подросток зашел в кабинет информатики, ранил ученицу и учителя ножом. После этого он разлил горючее вещество и поджег класс, сработала сигнализация. Одна из школьниц выпрыгнула из окна.
Также он пытался покончить с собой, нанеся себе ножевое ранение. Его задержали и госпитализировали. Нападавший оказался 17-летним учеником коррекционного класса.
От пожара никто не пострадал. Как рассказали в Минздраве Башкортостана, в результате происшествия пострадало четыре человека — трое учеников и учитель, которых доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Один из очевидцев рассказал, что после нападения подросток бросил на пол дымовую шашку. Испугавшиеся дети закрылись в небольшой каморке, оборудованной в классе. Позже их вывели учителя.
Территория здания оцеплена. На место событий прибыли полицейские, спасатели, врачи, родители школьников. К месту происшествия выехал глава Рустэм Хамитов.
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