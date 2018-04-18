Школьник несколько месяцев планировал нападение на школу

Девятиклассник Артём Тагиров несколько месяцев вынашивал идею о нападении на одноклассников и преподавателя. Об этом свидетельствует фрагмент из переписки Артёма со знакомым, где мальчик открыто говорит, что готовится к «уничтожению людей».