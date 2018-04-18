В РТ предложили сделать бесплатным второе высшее образование для инвалидов

Татарстанцы в рамках проекта «Пишем вместе!» направили в Госсовет предложение сделать второе высшее образование бесплатным для людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба парламента РТ

В профильном комитете Госсовета Татарстана обсуждается предложение, которое предоставит право инвалидам получить второе высшее образование бесплатно. По мнению разработчиков, в случае получения инвалидности, особенно если это произошло на производстве, человеку необходимо переквалифицироваться, поскольку работать в прежней специальности он не всегда имеет возможность. А оплачивать второе высшее, которое в России платное, из пенсии по инвалидности крайне тяжело.

Напомним, соцобслуживание инвалидов и одиноких пенсионеров в Татарстане подорожало на 8%. Чем чиновники объясняют рост тарифов и как приходится выживать одиноким старикам, читайте на сайте «АиФ-Казань».