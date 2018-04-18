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На Литовском бульваре состоится акция московских волонтеров по высадке деревьев и кустарников
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На Литовском бульваре состоится акция московских волонтеров по высадке деревьев и кустарников 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
Мероприятие пройдет 21 апреля возле дома 11-6 на Литовском бульваре. Начало в 11 часов. Мероприятие организовано Межрегиональной общественной организацией «Экологическое Содружество Молодежи» при поддержке депутатов Мосгордумы, а также видных деятелей науки и культуры столицы.
Цель акции — высадка деревьев и кустарников для благоустройства, озеленения и улучшения экологической обстановки города Москвы. Все мероприятия осуществляются волонтерами из числа студентов ведущих вузов и колледжей Москвы, а также студенческими строительными отрядами Московского финансово-юридического университета МФЮА и Московского информационно-технологического университета МАСИ.
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